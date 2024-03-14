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竹市影博館擬委外遭指過度商業 市府：文化推廣為重

2024/3/14 18:36
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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）時力竹市議員林彥甫今天說，影像博物館擬部分委外質疑會過度商業經營，應作公益用途，市府表示，是為活化服務機能規劃以委外經營，會以文化推廣列為重點，非以餐飲為主軸。

新竹市議會今天召開臨時會並審議市府提案，其中新竹市政府擬將影博館後棟1、2樓委外經營，且委託項目包括餐飲服務、文創小物銷售、影像藝術創作及藝文展演等活動。

對此時代力量新竹市議員林彥甫向中央社記者表示，影博館後棟空間是舊城區得來不易的場域，若將影像博物館作為過度變為商業化空間，也失去場域的歷史價值。

林彥甫說，市府應可作公益空間使用，除能提供市民良好的藝文空間去處，也可提供公益團體使用，有益地方發展。

新竹市政府今天向中央社記者表示，影像博物館於日治時期1933年落成、開館，時為「有樂館」放映電影，該館於2020年促參予民間經營、現已回歸市府自營。

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市府指出，文化局延續影像博物館長久以來的定位，策劃多元的電影主題影展，並開設系列性教育推廣、影像製作學習教育等課程，未來將規劃多元活動，如學生影展、影像沙龍等活動。

市府說，為活化服務機能，後棟規劃委外經營，項目包括文創紀念品、影像、美學相關活動及餐飲等類別，將公告上網開放民間提案，市府將進行評選審查，但會以文化推廣列為重點，非以餐飲為主軸。（編輯：張銘坤）1130314

#文化局
#林彥甫
#新竹市
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