桃園年度特寵認養 將釋出鸚鵡、球蟒等共12隻

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市政府動物保護處今天說，今年度首季非犬貓特寵認養活動將在23日舉行，特寵包括和尚鸚鵡、王蛇、球蟒、兔子及天竺鼠等共12隻，歡迎市民攜帶身分證及運輸籠前往認養。

桃園市政府動物保護處向媒體表示，台灣雖仍以犬貓為飼養大宗，但非犬貓寵物包括兔子、天竺鼠等，也有逐年上升趨勢，近年來由動保處收容民眾棄養或走失非犬貓寵物數量多，若經公告後仍無飼主領回，會以不定期辦理認養活動方式釋出。

桃園動保處指出，今年度首季非犬貓特殊寵物認養活動，將於23日上午9時在中壢區仁德公園辦理，特寵種類包括和尚鸚鵡、王蛇、球蟒、兔子及天竺鼠等，共計12隻動物開放認養。

桃園動保處強調，有意認養民眾需設籍桃園市、年滿18歲，同時需要有飼養特殊寵物能力，民眾應謹慎自行評估；認養成功的市民必須參加1小時生命教育課程，學習如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水等；詳情及認養作業可至桃園動保處官網查詢。（編輯：方沛清）1130315

桃園市非犬貓特寵認養活動將在23日舉行，特寵包括球蟒，市府動保處強調，有意認養的民眾需設籍桃園市、年滿18歲，同時需要有飼養特殊寵物的能力。（桃園動保處提供） 中央社記者葉臻傳真 113年3月15日