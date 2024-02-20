北市搜救犬Usa屆齡退役 消防局開放寄養申請

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）曾參與台鐵太魯閣號事故的北市搜救犬Usa屆齡退役，台北市消防局今天說，牠是8歲的拉布拉多公犬，也是北市救難小英雄，為讓Usa有良好退休生活，即日起開放民眾寄養申請。

消防局發布新聞稿表示，台北市搜救隊搜救犬小組於民國89年9月21日成立，曾多次代表國家參與伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災及土耳其震災等國際人道救援任務，並協助國內各縣市應對風災、震災、山難、高雄氣爆、105年台南震災、107年花蓮震災及110年台鐵408次太魯閣號事故等救援工作。

其中，搜救犬Usa曾參與太魯閣事件的救災，為台北市的救難小英雄。

由於Usa因屆齡退役，消防局說，即日起至3月20日止開放Usa寄養申請，牠是現齡8歲的黑色拉布拉多犬，呼籲有意的愛犬家庭踴躍參與，共同為搜救犬提供溫馨的寄養家庭。

消防局說明，申請者須具備愛心、愛護動物的理念，並願意配合台北市搜救隊搜救犬小組的定期訪視，有意者可填妥申請書向消防局申請，搜救犬小組將根據申請者的意願、飼養知識與經驗、犬隻飼養環境和其他相關因素，進行綜合評估後，再排定優先順序。

為鼓勵市民參與搜救犬馴養工作，消防局表示，早於104年8月28日率先全國開放退役搜救犬讓熱心的愛犬家庭寄養，迄今已有13隻搜救犬在熱心愛犬人士的悉心照顧下，接受良好的生活照顧。

消防局說，為不斷提升搜救犬的技能，不但積極邀請國際搜救犬專家來台交流搜救犬馴養技術，去年11月21日至24日還邀請日本大島救助犬學校的代表大島香進行全國搜救犬（I.R.O）國際評量檢測及訓練。

同時，搜救犬小組112年共計通過瓦礫搜索認證高級4隻、中級2隻，獲得極高評價。

消防局長莫懷祖表示，消防局除定期辦理搜救犬訓練及評量檢測，提升搜救犬搜救戰力外，在搜救犬退役時也辦理退役寄養活動，以善用民間資源並提供搜救犬退役後良好的生活品質。（編輯：方沛清）1130220