主播劉方慈開箱台南鳳梨 讚外銷等級令人驚艷

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市長黃偉哲日前率團參加日本東京食品展，接獲不少鳳梨訂單，常關心民生議題的主播劉方慈近日接獲友人寄送外銷等級台南鳳梨，對品質大感驚艷，也在個人社群平台分享推薦。

劉方慈在個人社群平台分享，今年嚐到第1顆來自台南關廟外銷日本等級鳳梨，甜度15度滋味讓她驚嘆不已，並強調南台灣日照充足，有土質深厚砂質黃土，是金鑽鳳梨最佳搖籃，還特別替農友發聲，呼籲大家在接下來3到6月金鑽鳳梨黃金產期，多多支持台灣農民。

台南鳳梨栽種面積約占全國15%，關廟出品鳳梨名氣響亮，除了金鑽，還有甜蜜蜜、芒果鳳梨、蜜寶等品種，品質相當好，每年約有1成產量外銷頂級市場，近年包括日本市場持續擴大，新加坡及加拿大，也增加試吃及促銷，台南日前率團參加東京食品展，接獲洽詢訂單鳳梨鮮果就超過100噸。

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劉方慈並提到，有一次在東京用餐，店家菜單上特別標註鳳梨（台灣），當時與日籍友人都點來品嘗，永遠記得當時友人入口後驚豔表情，讓她感到好驕傲。

劉方慈強調，除了台南，屏東、高雄、及嘉義鳳梨，都超有水準，深感台灣水果王國超強軟實力，自己身為公眾人物，感謝果農用心，讓台灣鳳梨搭飛機去不同國家，也號召親朋好友，一起用行動力挺默默將台灣推向國際的果農。（編輯：黃世雅）1130315