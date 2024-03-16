月眉土資場復運說明會 民憂砂石車超速惡夢重演

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市府核准月眉土資場復營運，業者昨天舉辦說明會，居民和議員憂心砂石車超速惡夢重演。業者表示，採漸進式控管車次，並嚴禁超載、超速，並安排義交協助指揮交通，降低衝擊。

月眉土資場在民國108年11月因大雨造成場區南側部分土石溢流，遭到基隆市政府勒令停業，111年12月16日取得復營運許可，業者昨天晚間在過港里民活動中心舉行復運前說明會，包含無黨籍基隆市議員陳冠羽、林旻勳，及國民黨籍基隆市議員連恩典等人出席說明會。

陳冠羽表示，過去1年多來，他已向市府各局處提出砂石車超速超重、源遠路回堵、暖江橋承重、道路破損維護、砂石車通行車次管制等多項建議，但這次說明會幾乎講不清楚，在各項管制措施在未確定前，市府不該貿然讓砂石車重回暖暖區。

林旻勳表示，砂石車下高速公路後，左轉暖江橋，但沒有左轉專用號誌，容易與碇內往台北方向的車輛發生擦撞事故，建議要設左轉專用號誌，此外，砂石車頻繁出入，市府應針對暖江橋加強監測，確保橋梁結構安全無虞，南方澳斷橋事件絕對不能在基隆重演。

有居民表示，她差點命喪砂石車輪下，希望砂石車能改走其他路線，不要再行經暖暖區，也有居民認為，業者已取得復營運許可，要擋也擋不住，只能要求把威脅降到最低。

業者指出，會採漸進式核准進場車次，預計每天先開放80車次，再逐步擴大進場車次，一旦對交通產生衝擊，就會停止砂石車進場，每天進場車次也不會達到200車次，但需要時間驗證和調整。

市府都市發展處副處長謝旻成表示，議員和居民提出的建議，市府會與業者討論，希望能盡快提出解決方案。（編輯：張銘坤）1130316