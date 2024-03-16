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新北112年野生動物闖住家62件 白鼻心占逾半數

2024/3/16 18:29（3/16 19:49 更新）
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新北市動保處指出，民國112年處理野生動物誤入住家共62件，其中白鼻心高達34件、超過半數，也提醒民眾若遇野生動物闖入住家，應保持不接觸、不餵食、不驚嚇3原則。圖為白鼻心幼獸。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月16日
新北市動保處指出，民國112年處理野生動物誤入住家共62件，其中白鼻心高達34件、超過半數，也提醒民眾若遇野生動物闖入住家，應保持不接觸、不餵食、不驚嚇3原則。圖為白鼻心幼獸。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月16日
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市動保處指出，新北市民國112年處理野生動物誤入住家共62件，其中白鼻心高達34件、超過半數。若遇野生動物誤闖，應不接觸、不餵食、不驚嚇，聯繫動保處協助返回棲息地。

新北市動保處長楊淑方今天接受中央社記者電訪表示，新北市112年處理野生動物誤闖入住家共計62件，其中白鼻心高達34件，牠經常誤闖入山區住宅或工廠。

她說，喜歡夜間活動的白鼻心屬於雜食動物，能輕鬆爬到樹梢尋找果實、種子、昆蟲、小型鳥類覓食。繁殖季節，牠會選擇民宅、廠房、冷氣室空間及雜物堆繁衍。

楊淑方指出，曾接獲民眾通報在住家拾獲白鼻心幼獸，她提醒「若發現幼獸千萬不要移動位置」，立即撿拾交給消防局、動保處都是不正確作法。

她表示，白鼻心或穿山甲對幼獸的氣味敏感，人類過度干預、草率移動，會影響母獸哺育意願，建議發現幼獸先觀察4小時，若母獸沒回來哺育才通報。

楊淑方指出，也曾接獲地處鬧區的新莊體育館通報白鼻心出沒案例，或是來自新莊青年公園旁住宅的相關通報，顯示牠的生態豐富，且野生動物逐漸適應人類因開發入侵棲地，活動區域重疊。

除白鼻心，楊淑方表示，還有鼬獾、孔雀等誤闖民宅案例，也曾有居住14樓的民眾發現蛇藏在電梯裡，另在板橋市區還發現蛇沿著水管在2棟大樓間流竄案例。

動保處呼籲，若野生動物誤闖家中別驚慌，應不接觸、不餵食、不驚嚇，可聯繫動保處協助返回棲息地。民眾平時可封堵可能進入屋內的通道、洞口斷絕食物來源，避免動物進入室內棲身。（編輯：戴光育）1130316

新北市動保處長楊淑方16日受訪表示，新北市112年處理野生動物誤闖入住家共計62件，其中白鼻心高達34件，地處鬧區的新莊體育館也曾通報有白鼻心出沒。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月16日
新北市動保處長楊淑方16日受訪表示，新北市112年處理野生動物誤闖入住家共計62件，其中白鼻心高達34件，地處鬧區的新莊體育館也曾通報有白鼻心出沒。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月16日
新北市在民國112年間處理野生動物誤入住家共62件，其中白鼻心件數更是超過半數。動保處特別提醒，若發現幼獸時千萬不要移動位置，建議發現幼獸先觀察4小時，若母獸沒回來哺育才通報。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月16日
新北市在民國112年間處理野生動物誤入住家共62件，其中白鼻心件數更是超過半數。動保處特別提醒，若發現幼獸時千萬不要移動位置，建議發現幼獸先觀察4小時，若母獸沒回來哺育才通報。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月16日
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