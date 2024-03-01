毛寶貝美容糾紛多 新北動保處籲消費前充分溝通

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）飼主帶毛寶貝去美容、洗澡，享受舒服的SPA服務，卻發現剪毛髮造型不如預期，易與美容師糾紛。新北動保處今天說，建議寵物美容前要充分溝通，並慎選裝監視器的店家以利存證。

新北市動保處今天表示，統計4種常見寵物美容消費糾紛，第一種是美容結束後，才發現雙方對消費金額無共識；第二種是剪毛不符期望、美容後外觀不如預期。

第三種是溝通不足，雙方未討論毛寶貝的個性、年紀、健康狀況，美容過程中，寵物因過度緊張而受傷，或咬傷美容師。第四種是毛寶貝在美容過程，影響健康甚至死亡。

動保處長楊淑方傍晚接受中央社記者電訪表示，有些寵物美容採取洗護、造型修剪一次滿足，甚至預約、或包月制，一對一到府服務；但往往溝通不足產生糾紛。

她說，曾有飼主投訴，原請美容師剪「三分頭」，卻變成毛髮短如小平頭、也無法綁髮飾。回家看到美容師送回的狗，從預期的驚喜變成傻眼。也有投訴稱，本來要讓家中貴賓狗、博美、或馬爾濟斯，剪個美美時尚的毛型，最後卻抱怨美容師的技術太差，寶貝變醜了。

楊淑方說，除抱怨認知嚴重落差，日前調解一件糾紛是，狗狗美容回家後跛腳無法正常行走、皮膚紅腫有傷口，經調閱店家監視器，並請獸醫師公會代表居中，檢視為洗澡的防滑墊效果不佳，導致受傷。

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楊淑方表示，寵物美容消費糾紛會客觀合理分析，綜合研判，先請雙方溝通，最後不得已才進入調解。曾受理投訴，店家使用會過敏的洗毛精；有消費糾紛因店家無監視器，難以證明毛寶貝受傷是在店內發生，無法釐清事故原因。

動保處提醒寵物美容業及消費者，消費前簽訂寵物美容合約，並充分溝通。飼主最好選擇有裝設監視器的店家，以利調閱還原美容現場。若有寵物消費爭議申訴，可至行政院消費者保護會官網申請。（編輯：張銘坤）1130301