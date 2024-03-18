教團質疑寒暑假返校制逼走代理教師 南市府駁斥

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市教育產業工會與多名市議員今天召開記者會，指稱台南市獨步全台的寒暑假返校制度將逼走代理教師，市府則提相關數據反駁，指稱代理教師到台南任教意願未因此受影響。

台灣基進台南市議員李宗霖、民進黨市議員朱正軒、沈家鳳與台南市教育產業工會理事長陳葦芸等人出席「保障代理教師權益．勿讓台南成為教育制度孤島」記者會，針對全台各縣市代理教師只有台南必須在寒暑假出勤一事，呼籲台南市政府應從善如流。

陳葦芸表示，從台南市代理教師報到情況可知，錯誤政策已造成人才流失，不少學校開學前上演搶人大戰，想方設法聘任代理教師，難道今年台南市教育局依然寧可堅持政策，也不顧學生學習權，要把優秀代理教師往外縣市推嗎。

她說，倘若肯定代理教師是重要教學人力支援，就更應以友善政策對待代理教師，呼籲台南市盡快與全國各縣市同步，提供代理教師優質勞動條件，為學子留下優質教學人才，提升台南市教育環境。

台南市教育局透過新聞稿回應指出，為顧及學校寒暑假期間學生照顧、學習輔導及學習活動需求，並落實核實給薪原則，台南市112學年度要求代理教師寒暑假出勤是依教育部規定辦理，依法行政並無不妥，且配套作法已兼顧法理情。

教育局指出，經比較112與111學年度「國小委託辦理教師聯合甄選分發比例」數據發現，112學年度實際分發比例13.9%，高於111學年度9.97%，代表想到台南市擔任代理教師意願不減反增。

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教育局指出，112學年度各校代理教師整體招聘情形，有超過99%學校在開學前完成，相較北部其他縣市為佳，代表台南市代理教師寒暑假到勤做法，並未影響代理教師到台南任教意願。

教育局強調，針對各界不同意見會持續溝通說明，目前各校校務運作順暢，任何教育決策不能只考量單一因素或權益，必須綜合評估教育現場需求，代理教師權益應該考量，但學校寒暑假期間人力需求、學生學習照顧也很重要，教育局會持續觀察評估，必要時將滾動修正，營造更優質教育環境。（編輯：黃世雅）1130318