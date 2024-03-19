周春米訪美請益航太衛星產業 盼提升屏東發展

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東縣長周春米於美國時間18日拜會美國國務院，周春米表示，屏東推動航太衛星產業，與太空事務處、NASA、網路空間暨數位政策局等部門請益，對產業及城市外交都具意義。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，高鐵確定延伸屏東後，位於高鐵特定區內的屏東科學園區發展主軸之一就是太空產業，周春米任內首度出訪美國，也是屏東首名進入美國國務院的縣長，訪美行程安排參加全球最大的太空衛星年度大展「Satellite 2024」美國衛星展、參訪休士頓太空港、簽署台美太空產業人才培育合作備忘錄等。

另外，同行的除屏東縣府團隊外，還有國家太空中心、金屬工業研究發展中心及國家科學及技術委員會南部科學園區管理局。

周春米指出，台灣發展太空及衛星產業，總統蔡英文將太空產業列為6大核心戰略產業之一，聚焦低軌通訊衛星研製、國家發射場及人才培育；屏東科學園區為台灣首座以發展太空產業為主軸的園區，盼能帶動台灣太空產業區域均衡發展。

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屏東為台灣最南端縣市，東臨太平洋、西向台灣海峽、南面巴士海峽，位於低緯度區，與美國休士頓緯度相當，擁有發射火箭得天獨厚地理優勢，是全台灣最適合發展太空產業縣市，目前牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，縣府也爭取國家火箭發射場落腳屏東，太空產業成為屏東發展重點。

周春米感謝美國國務院台灣協調處協助，及國務院網路空間暨數位政策局、太空事務處、NASA交流互動，讓屏東有機會請益美國政府部門對於發展航太衛星產業政策與經驗，學習幫助本土企業發展太空和衛星產業，未來有助提升屏東在太空產業領域的能見度。（編輯：郭諭儒）1130319