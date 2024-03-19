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台南主要水庫蓄水率約5成 市府籲落實節水

2024/3/19 16:36（3/19 16:46 更新）
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台南市政府水利局19日指出，台南主要水庫蓄水率約5成，民生及農業用水目前無虞，但民眾應落實節水，可多取用水資源回收中心二級處理放流水。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月19日
台南市政府水利局19日指出，台南主要水庫蓄水率約5成，民生及農業用水目前無虞，但民眾應落實節水，可多取用水資源回收中心二級處理放流水。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）時序進入南部地區傳統枯水期，台南主要水庫蓄水率平均約5成，台南市政府水利局今天指出，目前水情雖維持正常，但呼籲民眾落實節水，確保今年上半年用水無虞。

台南市水利局新聞稿指出，截至今天中午，台南地區水情正常，曾文-烏山頭水庫系統總蓄水量約3.09億立方公尺，蓄水率53.04%，南化水庫蓄水量約3954萬立方公尺，蓄水率44.18%，三大水庫總蓄水量約3.48億立方公尺，合併蓄水率約51.9%。

水利局指出，農業部農田水利署嘉南管理處辦理今年第一期稻作及春季雜作持續供灌中，台南民生及農業用水目前無虞，水情雖仍穩定，但市府與中央密切持續掌握水情變化，同時透過高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉、工業單位啟動自主節水5%等各項節水措施預為因應。

水利局說明，除了節流之外，市府全力推動再生水利用量，有助穩定供應台南市用水，目前永康水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬噸；安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬噸，總共每日供應4.55萬噸，預計今年底則將提升至每日6.3萬噸。

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水利局指出，此外，安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應1萬8000噸經二級處理放流水，用於街道水抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，目前回收水平均每日取用量約4600噸，希望有用水需求的機關、民眾多加利用。

水利局指出，希望民眾能保持節水生活習慣，如家戶廚房、浴廁、玻璃、地板清潔時建議以擦拭代替直接用自來水沖洗，並先除塵再濕擦，可減少反覆擦拭次數；洗衣後的回收水，收集起來可作為拖地、擦洗地板及沖洗馬桶用水，每人省水一小步，結合起來就是台南節水一大步。（編輯：謝雅竹）1130319

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