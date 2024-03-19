苗縣頭份國小活動中心老舊待修繕 國教署將會勘

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣頭份國小活動中心使用多年，出現屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕，亟待修繕，民進黨立委沈發惠接獲陳情後邀集教育單位研商，預計下週由國教署安排專家學者到校會勘。

立委沈發惠苗栗辦公室表示，頭份國小為百年老校，校內活動中心建於民國74年，曾是當時極佳的2樓室內場館，77年被指定為台灣區運動會體操比賽場地。不過經使用多年，館舍已出現鐵皮屋頂破損，鋼梁結構鏽蝕、梁柱水泥剝落等情況。

沈發惠苗栗辦公室秘書連森裕指出，頭份國小全校目前30班，約有800名學生，每逢下雨，活動中心室內館場總會積水、造成濕滑，對學生具有潛在危險。此外，梁柱鋼骨接頭繡蝕，引起水泥崩裂剝落，恐有結構安全隱憂，經頭份市民代表周訓宇轉報家長陳情後，邀集縣府教育處、教育部國教署共同研商。

連森裕表示，經初步評估活動中心影響學生學習及活動安全，亟待修繕，所需修繕經費約新台幣750萬元，國教署今天傳訊告知，下週將安排專家學者到校會勘，後續將由校方依程序提報申請計畫，由中央、地方共同挹注經費，辦理屋頂更新、墩柱補強與防水改善等，提升教學環境。（編輯：李錫璋）1130319