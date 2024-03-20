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基隆熱狗舖候車亭啟用 輝映正濱彩色屋成打卡亮點

2024/3/20 16:04（3/20 16:31 更新）
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基隆市政府與台灣農畜產工業股份有限公司合作，將和平橋頭一座公車候車亭打造成煥然一新的「熱狗舖」造型，基隆市副市長邱佩琳（左5）等人20日出席啟用活動。中央社記者王朝鈺攝 113年3月20日
基隆市政府與台灣農畜產工業股份有限公司合作，將和平橋頭一座公車候車亭打造成煥然一新的「熱狗舖」造型，基隆市副市長邱佩琳（左5）等人20日出席啟用活動。中央社記者王朝鈺攝 113年3月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市政府與台灣農畜產工業公司合作，將和平橋頭公車候車亭，打造成煥然一新的「熱狗舖」造型，候車亭色系更與後方正濱漁港彩色屋相互輝映，成為新打卡亮點。

基隆市副市長邱佩琳今天在啟用記者會表示，台畜公司以熱狗舖為發想，選擇具有異國風情的歐美風格，結合童趣風格與繽紛色彩，在不變動原有公車亭主結構前提下進行外觀包覆，色系與後方正濱漁港彩色屋相互輝映。

邱佩琳說，考量原先的公車亭街道較暗，特別改裝為暖白光的照明，提高候車民眾的安全與便利，並為漁港夜晚增添溫暖光彩。

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邱佩琳並引用歌曲「留一盞燈」歌詞，「留一盞燈給流浪的人，有一種回家的感覺；留一盞燈讓晚歸的人，有一種被等待的感覺」，期望能夠讓到基隆的人有回到家的感覺，不住基隆的人，也能有被關心與包容的感覺。

市府表示，這處候車亭是基隆市第3座公私協力合作打造的候車亭，公車亭背板設計除有豬肉各部位解說外，仔細觀看，也會找到彩虹屋、岸邊漁船等，以及台畜小豬品嚐正濱漁港限量版小吃手工碳烤吉古拉，為整座公車亭增添風采。（編輯：李錫璋）1130320

#正濱漁港
#邱佩琳
#基隆市
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