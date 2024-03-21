被指台灣空品最差城市 彰縣：私人數據未反映真實

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）根據瑞士IQAir空氣品質報告，台灣空氣品質最差城市為彰化；彰縣環保局指出，瑞士IQAir為民間空氣清淨機業者，數據未必反映真實情形，且根據環境部空品監測網資料，彰化非空品最差城市。

根據瑞士IQAir空氣品質報告，台灣空氣品質較差城市依序為彰化、台南、屏東、高雄及嘉義等地，空氣品質相對較差，環境部說明，由於IQAir為私人空氣清淨機業者，目前也已針對中南部加強空污治理作業。

彰化縣環保局今天發布新聞稿澄清，IQAir是瑞士1家販售空氣清淨機的私人公司，數據未必能反映真實情況，另根據環境部空氣品質監測網數據，彰縣彰化測站112年度細懸浮微粒（PM2.5）手動年平均值為16.4微克/立方公尺（μg/m3），非IQAir網頁所指的24.5微克/立方公尺，也不是全台空氣品質最差城市。

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彰縣環保局說明，彰化縣近年致力改善空氣品質，從民國107年至112年，細懸浮微粒手動年平均值全國排名介於14至15。

彰縣環保局指出，長期觀察彰縣細懸浮微粒濃度有大幅下降趨勢，從107年度之21.3微克/立方公尺下降至112年度之16.4微克/立方公尺，且112年度較107年度改善量更為全國排名第5，屬全國前段班，環保局將持續透過滾動式精進管制策略，務實解決空汙問題。（編輯：陳仁華）1130321