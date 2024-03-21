守護黑面琵鷺 嘉縣近5年救援野放13隻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣府近日放飛一隻因肉毒桿菌中毒收治康復的黑面琵鷺，農業處今天說，從109年迄今已救援並野放13隻黑琵，用心守護珍稀鳥類；來嘉義度冬黑琵也逐年增加，約占全世界總數2成。

農業處畜產保育科長石蕙菱告訴中央社記者，黑面琵鷺到訪嘉義的數量逐年增加，據中華鳥會統計，去年11月統計全台黑琵數量爲3905隻，約占去年全世界總數量6600餘隻的59.2%，其中嘉義1285隻占全世界19.5%，12月時嘉義更增加至1395隻。

石蕙菱說，從109年迄今縣府已救援並野放13隻黑琵，野放時會進行編碼環繫放及綁定衛星發報器，經追蹤紀錄野放的黑琵曾再次出現嘉義沿海。縣府用心守護黑琵。

石蕙菱表示，最近一次救援是3月9日上午接獲高雄市野鳥學會通報，鳥友帶領韓國賞鳥團體至布袋濕地生態園區賞鳥，發現一隻無法飛行的黑琵，縣府獲報後立即會同鳥會人員前往救援，並送往農業部生物多樣性研究所診治。

石蕙菱指出，韓國鳥友在等待期間也暫停賞鳥行程，並協助引導黑琵讓救援人員順利救出，韓國賞鳥團體對於台灣相關單位能迅速救援黑琵相當推崇。

石蕙菱說，20日上午在布袋濕地生態園區野放9日因肉毒桿菌中毒的黑琵重返自然。嘉義縣黑琵棲地除了布袋沿海廢鹽灘地，還有東石鰲鼓濕地。（編輯：謝雅竹）1130321

嘉義布袋濕地生態園區9日發現一隻無法飛行的黑面琵鷺，縣府獲報後立即會同鳥會人員前往救援，並送往農業部生物多樣性研究所救治。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月21日