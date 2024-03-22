中山醫大辦食安宣導比賽 獎金最高3萬元

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）中山醫學大學辦理「食安宣導媒體製作比賽」，主題為「食安（農）闢謠」，大專院校學生可用影片或海報參賽，消除食安謠言，提升公眾食安意識，獎金最高新台幣3萬元。

台中市食安處委託中山醫學大學辦理第3屆「食安宣導媒體製作比賽」，主題「食安（農）闢謠」，全國大專院校學生透過影片或海報形式參賽，以生動有趣方式消除食品安全謠言，活動報名截止至4月30日。

中山醫大今天發布新聞稿指出，「食安宣導媒體製作比賽」已邀集多所大專院校協同主持，包括中國醫藥大學、東海大學、弘光科技大學、靜宜大學、等10多所學校。

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中山醫大食安青年軍指導老師、健康產業科技管理系副教授賴坤明表示，為提升參賽學生在食安面向的專業知識與溝通技巧，中山醫大提供專業課程與額外加分機會，3月30日進行「食品志工特殊訓練」。

賴坤明說，今年競賽獎金豐厚，影片組冠軍可獲得3萬元，海報組冠軍則可獲得1萬2000元獎勵。今年比賽加入指導老師制度，希望透過專業老師的指導，激發學生創意與實力，參賽作品除由專業評審評選外，也將透過網路票選，以公平公正方式選出優勝作品。（編輯：郭諭儒）1130322