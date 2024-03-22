雲林2鄉鎮長補選 檢方下鄉宣導反賄選

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉長將於4月13日補選，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天到麥寮鄉公所宣傳反賄選，提醒買票、賣票皆有罪，民眾檢舉有機會獲得檢舉獎金最高200萬元。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

雲林縣政府及麥寮鄉公所今天合辦反賄選記者會暨宣導活動，朱啟仁說明相關法條和雲林地檢署歷年來查察賄選績效，麥寮鄉各村村長、麥寮鄉農會理事長許良先等200人出席，共同宣誓反賄選決心。

朱啟仁表示，蔡長昆雖然沒有直接買票，但是檢警查獲其競選團隊的幹部現金買票的事實，因此針對蔡長昆提出當選無效之訴。

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針對坊間傳聞已有買票行徑，朱啟仁提醒買票、賣票皆有罪，歡迎大家向司法單位檢舉，檢方會全力查賄及防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法因素介入選舉，唯有公平、公正、乾淨的選舉環境，才能讓賄選無所遁形。

邱良閱指出，麥寮鄉長補選對於麥寮鄉未來發展相當重要，呼籲大家一起響應反賄選，讓賄選風氣消弭於無形，淨化乾淨的選舉風氣，讓麥寮建設、文化各方面都能加速前進。（編輯：郭諭儒）1130322