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麥寮鄉、虎尾鎮長4/13補選 邱良閱、吳秀儀暫代

2024/1/25 14:46
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣麥寮鄉長蔡長昆當選無效之訴二審判決確定，職缺由前肉品市場副總經理邱良閱代理；虎尾鎮長丁學忠當選立委，則由鎮公所秘書吳秀儀暫代，民政處宣布2鄉鎮4月13日補選。

蔡長昆111年底順利連任，卻因後援會長買票案，雲林地檢署對蔡長昆提當選無效之訴，一審判當選有效，二審逆轉，當選無效確定。

蔡長昆1月18日起解職，雲林縣府日前決議派前肉品市場副總經理邱良閱代理鄉長，並於29日舉行代理鄉長宣誓就職典禮。

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同時，丁學忠當選立委將於2月1日宣誓就職，丁學忠曾對外表示將於31日辭職，雲林縣府昨天行文給虎尾鎮公所，從2月1日起虎尾鎮公所秘書吳秀儀代理虎尾鎮長。

雲林縣民政處副處長陳良駿指出，由於麥寮鄉和虎尾鎮皆需要補選，按地方制度法規定，麥寮鄉要在4月17日前完成補選，虎尾鎮則是4月30日前完成，經過討論後，2鄉鎮補選日暫定4月13日同一天舉行投開票，29日送選委會審議。（編輯：郭諭儒）1130125

#丁學忠
#蔡長昆
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