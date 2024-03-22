太平洋南島布是藝術節交流織布工藝 4/3起花蓮展出

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）織布技術是原住民族重要工藝，花蓮縣府與在地藝術家合作舉辦布是藝術節，以象徵「希望、新生」的貓頭鷹，結合織布作品、裝置藝術及音樂等，將於4月3日起在東大門夜市展出。

花蓮縣府今天舉行宣傳記者會，原住民行政處指出，太平洋南島布是藝術節取自太魯閣族「PUX」驚嘆、讚嘆的語氣詞，受邀藝術家有在地原住民、菲律賓藝術家等，以不同媒材創作織布藝術，推動原住民織布文化藝術交流。

受邀展出的阿美族藝術家優席夫說，原住民編織除了布料，也有竹編、月桃葉等，這次他與父親共同創作，以阿美族八卦網為媒材呈現裝置藝術，這是第3次與父親聯手創作，非常興奮。

優席夫說，父親是少數還會八卦漁網編織的耆老，希望將傳統技藝以藝術品方式呈現，變成時尚的裝置藝術。

來自花蓮的太魯閣族工藝家胡秀蘭分享，織布是經線、緯線交錯交織，考驗工藝家對數字的概念，若沒有算好，圖案就做不出來。

胡秀蘭這次製作織布及手編作品，將貓頭鷹圖樣呈現在織布作品上，還有一隻長約300公分、寬80公分的手編貓頭鷹，物件很大，很有挑戰性。

胡秀蘭說，考量作品耐放性，特別訂製材質較好的尼龍繩，邀請家族成員一起製作，因特殊尼龍繩材質較硬，長期維持同姿勢，手都有點受傷了，但看到成品覺得很值得。

花蓮縣府原住民行政處指出，除了展出織布作品，活動首日將有台灣原民品牌呈現20款織布潮流服飾走秀、原民音樂演出、近40攤集合全台原民特色的南島市集及2場論壇，4月3日至5日在東大門旁草坪展出。（編輯：黃世雅）1130322