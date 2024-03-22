台中大甲華龍國小周遭人行道破損 113年底完成改善
2024/3/22 17:08（3/22 17:16 更新）
（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市大甲區華龍國小周遭人行道狹窄又破損崎嶇，為改善人行道狀況，立委蔡其昌與市議員施志昌向中央與地方爭取經費，人行道改善工程總經費新台幣2200萬，預計今年底完工。
大甲華龍國小周遭人行道破損崎嶇，而且人行道狹窄，民進黨籍台中市議員施志昌今天邀集相關單位現場會勘，「台中市大甲區華龍國小通學步道及人行道改善工程」將於27日動工，總經費2200萬，工期約240天，預計年底完工。
施志昌表示，華龍國小周邊人行道破損不平，且布滿電線桿與電箱，人行道狹窄難行，多年來家長們一直反映希望能改善人行道。
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民進黨籍立委蔡其昌去年會勘華龍國小廁所老舊漏水問題，承諾會協助學校向中央爭取經費改善，計畫核定後也於今年順利招標，由內政部營建署補助50%，中市府教育局負擔50%。
華龍國小表示，「台中市大甲區華龍國小通學步道及人行道改善工程」改善內容包含人行道路重新施作、轉彎處拓寬與無障礙坡道改善、新設駐車彎、高壓路緣石改善、新增無障礙坡道等，針周遭道路與人行道標線也會一併改善。（編輯：黃世雅）1130322
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