台中自由里牙醫巡迴站開幕 守護偏鄉居民口腔健康

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）偏鄉民眾就醫不便，台中市大台中牙醫師公會今天成立「自由里牙醫巡迴醫療站」，11名牙醫師們輪流進駐，為偏鄉民眾建構第4個牙醫巡迴醫療服務點，解決當地居民口腔問題。

偏鄉醫療資源缺乏，台中市大台中牙醫師公會今天舉辦和平區「自由里牙醫巡迴醫療站」開幕活動，台中市副市長鄭照新及衛生局副局長陳麗娟與會。

陳麗娟表示，台中市大台中牙醫師公會自民國101年起陸續在石岡、谷關、新社等3地區成立牙醫巡迴醫療站，在地服務逾11年，每年在當地及鄰近地區提供牙醫服務達1000多人次，至今累計服務已超過1萬人次以上。

大台中牙醫師公會理事長李春生表示，大安溪線有2聚落（自由里、達觀里），人口數約占和平區總人口35%，均無牙醫診所，在地民眾如有口腔問題，除仰賴自由及達觀衛生室的巡診牙醫師外，就需搭車至1小時車程以外的東勢區就醫。

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李春生指出，經多方奔走下，在和平區自由里找到合適地點提供牙醫巡迴醫療服務，除有完善的牙科治療台及X光機設備，專業且資歷完整熱心服務的牙醫師，由11名有愛心的牙醫師們配合公會排班，每天輪流進駐。

衛生局表示，「自由里牙醫巡迴醫療站」成立後，將就近提供台中市自由里、達觀里居民牙醫診療可近性服務，提升在地居民口腔醫療照護服務，保護偏鄉市民口腔衛生及健康。（編輯：黃世雅）1130323