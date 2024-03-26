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台南整治污染河川 畜牧糞尿中心2期114年完工

2024/3/26 13:27
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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市整治污染河川，因應急水溪廢水增加，台南市政府今天表示，已加強稽查取締，待畜牧糞尿集中處理中心第2期民國114年底完工，將有效改善水質，脫離嚴重污染程度。

台南市環保局今天發布新聞稿指出，急水溪、鹽水溪、二仁溪、曾文溪等流域，是南部地區重要工業及農業經濟重心，急水溪嚴重污染長度比例由91年65.7%降至112年13.4%。

環保局表示，推動柳營系統及月津港4座水淨場，畜牧糞尿集中處理中心第1期已完成，第2期114年底完工後，可望有效降低畜牧糞尿污染，改善水質。

在鹽水溪方面，水質嚴重污染長度比例自91年68.6%降至112年13.6%，環保局將推動永康、安平、安南、鹽水等污水下水道系統，維護5座水淨場；新市、善化污水下水道案審查中，未來也將加強事業稽查與輔導畜牧資源化，預定119年脫離嚴重污染。

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二仁溪水質嚴重污染長度比例自91年100%降至112年24.3%，市府將推動永康、虎尾寮、仁德等污水下水道系統建設及維護4座水淨場；三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程，預定今年4月試運轉，119年脫離嚴重污染。

曾文溪水質嚴重污染長度比例91年至111年都是0%，但近年因1號橋施作曾文南化聯通管工程，懸浮固體上升，加上曾文溪橋畜牧場排放廢水造成生化需氧量、懸浮固體、氨氮惡化，導致測站水質不佳，已透過稽查管制及輔導資源化落實澆灌，加強改善。（編輯：郭諭儒）1130326

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