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台南2024首場就博會30日登場 提供3391職缺

2024/3/27 10:56
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市2024年第1場大型就業博覽會將於30日在善化區文康育樂中心登場，邀集76家廠商、提供3391個工作機會，市府初步統計，其中7成以上職缺月薪超過新台幣3萬元。

市長黃偉哲今天在民治市政中心舉行的活動宣傳記者會致詞表示，台南失業率在六都當中相對較低，但市府仍積極協助民眾找到理想工作，也讓企業有充足新血注入，舉辦就博會除了扮演媒合角色，還能讓求職者不會碰到詐騙，公司也能找到合適員工，兼顧雙邊需求。

黃偉哲表示，2024「台南好生活 台南呷頭路」第1場大型就業博覽會，得到各公會及產業界支持，邀集76家廠商提供3391個工作機會，有求職或轉職需求民眾，千萬別錯過。

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台南市政府勞工局提供資料指出，黃偉哲自上任後重視市民就業問題，帶領市府團隊創造優質投資環境，吸引企業進駐，2019年至2024年1月共吸引投資台南達2011億元，增加4萬8343個就業機會，列管超過2億元的重大投資有83案，不少國內外知名大廠陸續進駐。

勞工局指出，今年第1場大型就業博覽會30日上午9時至12時在善化區文康育樂中心舉辦，初步統計有7成以上職缺薪資超過3萬元，活動當天提供免費接駁車，自上午8時30分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為上午11時15分，民眾也可多利用大台南公車運輸系統前往會場。（編輯：陳仁華）1130327

#黃偉哲
#台南市
#台南市政府勞工局
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