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確認安置兒少獲周全照顧 台南3專案完成清查213人

2024/3/27 11:28
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（中央社記者張榮祥台南27日電）台北市近日發生安置兒童受虐死亡，台南市政府啟動3項專案行動，如今已完成清查213名安置兒少，確認受到周全照顧，日後將監督品管及複式訪查追蹤，給予更周延保護。

台南市政府社會局3月13日啟動「全面清查」、「托育品管」及「複式訪查」3項專案行動，以維護兒少權益，1個都不能少。

社會局今天發布新聞稿指出，日前已完成213名安置兒少「全面清查」作業，由社工逐一訪視確認安置兒少受到周全照顧，未來將持續強化居家托育人員「托育品管」及「複式訪查」，追蹤兒少受照顧狀況，社工督導也會協助確認兒少外觀及身心發展。

台南市長黃偉哲表示，兒少須安置成因很多，涵蓋原生家庭無法擁有穩定生活環境，或家長個人因素而欲出養，將由專業社工陪伴度過危機，並視需求安排安置機構、寄養家庭或親屬資源作為替代性照顧選擇。

此外，社會局也將邀請專家學者、主要照顧者、安置機構等討論處遇計畫，協助安置兒少獲得適切照顧；若經替代性照顧仍無法返家兒少，由社會局向法院聲請市府監護，持續安排出養或規劃長期計畫，陪伴兒少健全成長。

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社會局表示，將採不定期、不定時及不事先約訪，每年訪視每名居家托育人員2次至4次，抽查收托狀況與收托兒少發展情形，且提供居家保母訪視員工作紀錄器，3月起加強訪視輔導照顧品質或技巧不足的居托人員，確保兒少人身安全。

社會局今年起更提供免費監視設備，歡迎合格有登記居家托育人員申裝，以保障托育人員、家長與幼兒權益，不容許兒少受到傷害，否則市府將追究到底。（編輯：陳仁華）1130327

#黃偉哲
#台南市
#台南市政府社會局
#市府社會局
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