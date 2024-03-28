南澳師生營養午餐現菜蟲、塑膠片 宜縣府擬解約

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）宜蘭縣府在南澳鄉試辦中央廚房計畫，由團膳廠商供應9所學校午餐，家長反映學童時常吃冷飯還有菜蟲，近日更發現留有塑膠片。教育處表示，廠商已記點26點，將朝解約方向辦理。

宜蘭縣府在南澳高中建置中央廚房，2月15日起試辦1個月偏鄉中央廚房計畫，由廠商統一採買食材，在中央廚房烹調，午餐除提供南澳高中師生外，另分送至南澳地區8所國小。

有家長反映，試辦第1天就出現狀況，校方雖不斷與廠商確認午餐送達時間，但始終未能取得正面回應，午餐直到下午1時才送到學校，校方緊急購買麵包給國小附設幼兒園孩童果腹，而國小部學童只能硬撐到餐點送達，令校方十分無奈。

此外，家長說，因應幼兒園在上午11時30分用餐，廠商必須提前在上午11時20分前將午餐送抵國小，但國小部學童中午12時才用餐，屆時飯菜都已涼了，學童只能吃冷飯冷菜。

家長說，不只冷飯冷菜，菜色也顯得單調，時常簡單汆燙後就送出，缺乏配色和調味，學童看了沒食慾，校方不禁感嘆，與先前自設廚房聘請的廚師差多了，更有甚者，午餐還多次出現菜蟲、頭髮，近日還發現塑膠片，問題層出不窮。

如今試辦期1個月已結束，東澳國小、金洋國小與澳花國小已向縣府教育處表達要退出計畫。

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教育處表示，經多次稽查後，發現廠商有多項缺失，包含未經學校同意自行更換食譜、食品品質與契約不符、數量無法立即補足、逾時供餐等，依合約規定記點20點就可解約，廠商至今已記點26點，將於3月4日召開會議確認違規點數。

教育處指出，縣府並通知廠商於期限內申復，教育處後續將朝解約方向辦理，同時啟動緊急採購程序，確保營養午餐持續供應，並嚴格做好食安把關，避免再次發生類似事件。（編輯：張銘坤）1130328