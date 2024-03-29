萬榮國小興建傳統太魯閣族家屋 傳授文化技藝

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣萬榮國小是全台第一間太魯閣族民族教育小學，校齡邁入百年，校方爭取經費，與在地族人合作興建家屋、教學屋及穀倉，成為學生民族文化課程的學習空間。

萬榮國小校長蘇連西接受中央社記者採訪指出，學校轉型為民族教育小學6年，每週授課8節文化課程，分別有農食教育、信仰祭儀、工藝樂舞、部落歷史、山林獵人等課程內容。

蘇連西說，過去都是走進部落，借用族人工寮、部落廚房等空間上課，為讓學生有專屬上課空間，向教育部國教署爭取興建學習場域計畫，獲新台幣200多萬經費。

設計團隊與興建團隊經過4個月時間完成考察、設計，今天正式落成啟用，校方進行祖靈祝福的殺豬儀式，部落耆老、家長們齊聚殺豬、分肉及烤肉，分享喜悅。

蘇連西也是太魯閣族人，看到家屋一點點興建，心中也很激動，他說，家屋內比外面地勢更低、屋頂是竹子蓋成的，就和以前老人家蓋的房子一樣，設備更完整，是五星級家屋。

參與建設的總監林正、同時也是在地族人，他說，父親曾受過日治時期木工培訓，負責部落家屋、房舍修復或興建，從小跟著父親學習，不過近年部落都改蓋鋼筋水泥房舍，連工寮也換成鐵皮搭建，幾乎沒人蓋傳統家屋。

林正說，家屋內部兩側分別是長輩睡的床、小孩睡的床，壯年是坐在門口兩側睡，避免夜間遭侵襲，家屋內部則有火堆，可燻肉及驅趕蚊蟲，避免家屋建材被蟲蝕毀損。

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林正說，興建過程講究符合傳統，花了很多時間選擇建材，柳杉、福杉木等，還得經過削皮、鋸木及防腐等工序，以黃藤綑綁固定，從整地到搭建，最多有10名族人一起合作，還保留部分內部裝潢，要帶著部落孩子一起完成。

蘇連西說，全校47名學生幾乎都是太魯閣族，孩子們很幸運能在傳統家屋內學習民族文化，也開放在地部落申請使用，未來還想繼續爭取經費，在家屋前方蓋瞭望台，讓文化學習場域更完整。（編輯：孫承武）1130329