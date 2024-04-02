林宏裕教授多年捐逾1億元 宜縣府頒特殊貢獻獎

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）台北科技大學榮譽教授林宏裕事業有成回饋故鄉宜蘭縣，10多年來捐贈宜蘭縣府逾新台幣1.35億元，縣府今天舉辦社工表揚活動，頒發林宏裕「特殊貢獻獎」，感謝其對弱勢族群付出。

宜蘭縣政府今天舉辦社會工作專業人員表揚活動，宜蘭縣長林姿妙出席頒發5項獎項，表揚28名人員，其中「特殊貢獻獎」頒發給林宏裕，75歲林宏裕因近年患有巴金森氏症，他今天在妻子陪同下領獎時，林姿妙上前牽扶。

宜蘭縣社會處表示，林宏裕畢業於台北工專，畢業後投入電子產業，因喜歡研究與創新，發明數10項產品並獲得專利，多次榮獲發明獎項。

社會處指出，林宏裕白手起家致富卻自奉甚儉，長期行善廣做公益，民國99年成立「陽光公益慈善基金」，每年捐增縣府1000萬元至1500萬元，累積款項超過1億3500萬元，用於推動宜蘭縣公益、教育及文化事業，也曾以基金利息700萬元捐給蘭陽戲劇團，鼓勵更多年輕人投入戲團。

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社會處表示，縣府與林宏裕合作過程中，林宏裕對於各單位提出的計畫都會逐一仔細審閱，並提出問題與建議，就是希望讓需要幫助的民眾都能獲得最實質照顧。

林姿妙指出，社工秉持專業知能及素養，無畏風雨，用心為弱勢提供最適切服務，是社會福利最重要推手，也提升宜蘭縣社會福利服務的質與量，縣府在協助弱勢民眾的同時，也會持續支持社工，一起守護縣民共同拚出宜蘭好生活。（編輯：戴光育）1130402