電價喊漲？盧秀燕：經濟辛苦建議慎重

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）傳4月擬調漲電價，台中市長盧秀燕今天表示，台灣經濟還很辛苦，夏天即將到來，此時調漲波及上千萬民生用戶，建議慎重。另在虐童案件，她則說，社安網還有破洞，設法修補。

盧秀燕今天出席大大數位基金會捐血活動，媒體詢問，傳電價擬調整看法。盧秀燕表示，媒體報導經濟部擬調整電價，漲幅達10%，約影響1000多萬民生用戶，等於台灣多數家庭都涵蓋在內。台灣經濟還很辛苦，加上夏天是用電高峰期，此時調整電價，調幅之大、範圍之廣，波及上千萬民生用戶，建議慎重。

對於近來虐童事件，盧秀燕表示，雖然全台社會安全網進入第2期計畫，發生這些事，顯示社會安全網還有破洞，一方面尋求公道，另一方面設法補破網，有關中央地方法令或機制程序上有不足之處，設法修復補足，別再讓任何一個孩子受害。

盧秀燕邀請女性首長組成「女性縣市長聯盟」，希望性平施政、互相協助，113年女力縣市交流活動今天下午將在南投登場。

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盧秀燕表示，這次輪到南投縣主辦，中部縣市都是女性執政，東部縣市也是，交流活動會繼續持續舉辦並發揮成效，至於是否擴及全台，盧秀燕說，再思考一下。

盧秀燕發起的「女性縣市長聯盟」，強調團結合作拚觀光、挺性平。成員包括盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、新竹市長高虹安、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，今天下午在中興新村再度聚首。（編輯：郭諭儒）1130318