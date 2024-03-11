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宜蘭推主廚入校輔導校廚 盼讓營養午餐更美味

2024/3/11 16:56（3/11 17:36 更新）
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宜蘭縣政府11日於南屏國小舉行「宜蘭縣學校營養午餐廚藝精進記者會」，宜蘭縣長林姿妙（右）出席。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年3月11日
宜蘭縣政府11日於南屏國小舉行「宜蘭縣學校營養午餐廚藝精進記者會」，宜蘭縣長林姿妙（右）出席。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年3月11日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府今天推動「主廚入校」陪伴校廚做料理，除精進校廚廚藝，希望讓學童吃到更美味的營養午餐；縣府也要求各校安排食農教育，帶領學生進入廚房認識食物與營養關係。

宜蘭縣政府今天於宜蘭市南屏國小，舉行「宜蘭縣學校營養午餐廚藝精進記者會」，宜蘭縣長林姿妙等受邀參加。

林姿妙表示，宜蘭縣自民國108年9月起實施國中小學童免費營養午餐，為了解營養午餐用餐情形，自112學年開始執行滿意度調查，發現部分菜色剩食量偏多，為提高學童接受度，因此促成這次營養午餐廚藝精計畫。

宜蘭縣教育處指出，營養午餐廚藝精計畫第1波挑選4所學校集中式廚房，包括南屏國小、凱旋國小、蘇澳國小及五結國中試辦，3月中到5月底邀請具有豐富烹飪經驗或知名飯店主廚入校輔導校廚團隊，從驗收食材到供應午餐，進行完整工作陪伴，精進校廚的廚藝。

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此外，在這學期也將利用堂課時間，安排師生認識廚房工作環境與流程、蔬菜種類與營養健康的關係，再配合學校自主設置的教育農園，推動食農教育融入生活中，實踐在地特色的食農教育政策，讓學校午餐吃得安心、吃出健康。

蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成今天在記者會中示範「南瓜風味釀豆腐」，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤與風味不輸咖哩，希望學童不受蘇丹紅事件風波影響，享用蔬食與豆腐。（編輯：戴光育）1130311

#林姿妙
#宜蘭縣政府
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