宜蘭五穀廟元宵鞭春牛 象徵收假準備開工

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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）宜蘭市五穀廟今天舉辦「鞭春牛」祈福祭典，象徵性鞭紙紮春牛3下。廟方表示，農耕時期由於過年長時間休息，耕牛難免有惰性不聽使喚，「鞭春牛」象徵假期結束，準備開工。

宜蘭五穀廟主祀神農大帝，廟方上午在廣場舉辦祈福祭典活動，宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會議長張勝德、五穀廟主委林明昌等人祭拜神農大帝後，以毛筆替紙紮春牛點上眼睛，象徵完成儀式。

宜蘭市長陳美玲透過新聞稿表示，五穀廟透過宗教科儀祭拜禮式，藉由元宵祈福，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，並參照古禮象徵性鞭紙紮春牛3下，以召告世人元宵過後應各就各位，在工作崗位努力不懈。

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廟方指出，農耕時期過年期間除夕起至元宵節不耕作，由於長時間休息的關係，耕牛常會有惰性不聽使喚，因而選在元宵節舉辦「鞭春牛」活動，宣告假期結束，開工耕作。

除上午的祈福活動外，廟方下午安排3隻牛拖著牛車舉辦「犇牛踩街」遊行，晚間則舉辦慶祝晚會摸彩活動，也將在廟前廣場祭拜火化紙紮春牛，恭送春牛「復職」，象徵神農大帝保佑世人五穀豐收。（編輯：李亨山）1130224