外傳將訪美 盧秀燕：未限定出訪國家仍在評估

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（中央社記者蘇木春台中16日電）被視為國民黨下屆熱門總統人選的台中市長盧秀燕，傳今年將出訪美國，盧秀燕今天表示，疫情後城市外交工作必須補進度，不限定會出訪哪個國家，會視邀請狀況及市府評估情形。

國民黨籍立委黃健豪日前在電視政論節目中表示，盧秀燕今年規劃訪問美國，他表示，直轄市長出國訪問是很正常的事，「還好是今年去，2026年再去政治意味更大」，這次出訪可了解美國僑界與商界的想法。

針對外傳將出訪美國，盧秀燕今天出席台中市磐石會會長交接典禮後，接受媒體聯訪時表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，已近4年未出訪，隨疫情解封，城市外交工作必須補進度，加緊腳步進行，且近半年有很多外國使節拜訪並邀訪，市府必須積極回應。

至於出訪的國家，盧秀燕說，評估和出訪作業會交給幕僚進行，待評估完成提案後，會再視情形、時間安排，不限定會出訪哪一個國家，會視邀請狀況及市府評估情形，若有相關消息會再和大家宣布。

媒體提問新北市長侯友宜昨天晚間邀宴非綠營縣市長的交流內容，盧秀燕說，大選已經結束，議題回歸縣市施政，有很多重要的議題，會中主要以食安、社安、治安3大議題作為焦點。

她說，昨天有達成一些看法及想法，未來也會擴大聯繫及彙報，大家會共同幫忙，另也排定一年會舉辦3、4次，也決定接下來會是哪些縣市接棒主辦。（編輯：郭諭儒）1130316