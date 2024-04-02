竹北水資中心將升級 污水處理量估日增逾萬噸

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹縣政府今天指出，近期獲得內政部補助竹北市水資源中心2期工程擴充經費，預計明年5月可完成建置，屆時每日污水處理量能預估可增加1萬2500噸，並降低水污染濃度。

新竹縣政府工務處今天發布新聞稿表示，竹北市水資源回收中心污水處理系統2期工程已於民國112年3月完成，但因竹北市污水下水道用戶接管持續增加，因此向內政部國土管理署爭取經費辦理2期設備後續擴充。

工務處指出，竹北市水資源回收中心污水處理系統後續擴充工程經費為新台幣4000萬元，包括國土署補助3680萬元，竹縣府配合款320萬元，預計今年7月完成發包、114年5月完成建置。

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關於擴充項目，工務處表示，包括增加2期處理系統機械設備工程、電氣工程、儀控工程、試車及功能試運轉等，完工後每日污水處理量能預估可增加1萬2500噸，全廠每日污水處理量將可達4萬5000噸，並降低污水污染濃度，減少河川污染。

工務處指出，新竹縣污水下水道全縣現有5萬7064戶接管，其中竹北地區接管約4萬4861戶、竹東地區接管約1萬2203戶，接管率持續成長中。（編輯：戴光育）1130402