新北推觀議課APP記錄上課瞬間 數據分析學習成果

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市教育局今天表示，推動觀議課數位化，以手機記錄師生在課堂的上課情形，透過分析觀課資料，發掘教師教學的優勢與亮點。

教育局今天發布新聞表示，日前於中港國小舉行「數位公開課」研習，由22所示範學校使用台北市立大學團隊所開發的「智慧觀議課手機App」，記錄課堂過程，讓教師能隨時輕鬆觀課、議課。

此項系統，可提升教師專業度，後續的文字及資料還可以統計分析，以減輕教師與行政負擔，提升觀議課效能。

中港國小校長李後榮表示，從觀議課App後台，能看到全校所有老師觀課結果、統計數據，幫助校長運用數位科技工具，輕鬆掌握老師上課的課程、教學，及學生的學習歷程。

金龍國小資訊組長劉嘉嘉說，透過手機拍照功能，即時記錄學生上課情形，且立即回饋觀課的結果，不必用紙筆填寫記錄學生上課情形，能減輕行政負擔。

教育局說，觀課、議課是教師共同學習，針對學生的學習策略，學生課程學習內容、教師教學經驗過程，深入、細心、觀察、思考及反省，是教師專業發展評鑑的一環。（編輯：張銘坤）1130406