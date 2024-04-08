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雲林崙背豐榮垃圾場接連火警 加強消防設備防範

2024/4/8 12:56
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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣崙背鄉豐榮垃圾掩埋場堆置8900公噸垃圾，今年3月底發生2次火警，幸未造成傷亡，掩埋場已增加消防池等設備，提升自我防護能力，雲林縣環保局將持續協助去化垃圾。

根據雲林縣消防局統計，崙背鄉豐榮垃圾掩埋場在今年3月21日和24日發生火警，燃燒的物品皆為廢棄物，火勢在數小時後撲滅，燃燒面積分別為300平方公尺和50平方公尺，現場無人傷亡。

雲林縣環保局長張喬維表示，2起火警初步研判起火原因是垃圾分類不完善導致，垃圾內夾雜易燃物品及沼氣蓄積皆有可能引發火警。

張喬維指出，4年前雲林縣內多個垃圾場發生火警後，環保局協助進行總體檢，除加強清潔隊人員應變能力及預防觀念，並購置紅外線熱顯像儀提供公所加強巡檢及各掩埋場設置接沼氣管排氣和監視器等設備，預防火警事故發生。

豐榮垃圾掩埋場在3月底發生火警後，環保局持續督導掩埋場改善缺失，目前增加消防池和滅火器等設備，提升自我防護能力。

由於崙背垃圾掩埋場現場堆置8900公噸垃圾，大量囤放也可能是潛在風險，雲林縣環保局將協助去化，並呼籲民眾做好垃圾分類和垃圾減量。（編輯：謝雅竹）1130408

#火警
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