月嫂大力搖晃滿月女嬰 母親心痛將提告

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市蘇姓女子聘請月嫂王姓女子到宅服務，日前發現王女大力搖晃1個月大女兒，立即下樓質問並開除王女，將對王女提告。社會處表示，王女為非法保母將依法開罰，並調查行為。

蘇女今天受訪表示，當初不知政府有提供家長協助媒合保母服務，產前透過臉書月嫂社團徵求月嫂，王女提出相關證照，經過視訊和到家面試後，決定聘請住在新北市的王女。

蘇女說，王女一開始細心照顧女兒，但逐漸發現一些小問題，例如，王女會把自己和女兒的衣服放入洗衣機一起洗，為此她另外買1台洗衣機專門洗女兒衣服，其次，女兒患有鵝口瘡，醫師囑咐要用開水清洗口腔，告知王女後，王女仍以洗澡水清潔女兒口腔，但這些問題都未嚴重到必須解除合約。

蘇女說，直到丈夫發現女兒喝完奶後，王女卻未幫女兒拍嗝，就將女兒放在床上，使得女兒溢奶，丈夫提醒要多觀察王女行為，4日凌晨0時許睡前，查看監視器畫面，發現王女用力搖晃女兒。

蘇女表示，當時下樓質問，王女先是否認，提出監視器畫面，才回應「我沒有印象」，因此立即提出解除合約，要求王女離開家裡，當時超心痛，做了2年試管好不容易才生下的女兒，竟受到如此對待，將對王女提告，事後帶女兒去醫院檢查，暫無大礙，但仍需密切觀察。

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基隆市政府社會處婦幼及救助科長陳智昌表示，王女雖修畢托育人員專業訓練課程，並領有結業證書，但未向新北市府或基隆市府登記，等同非法保母，將依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，處王女新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

至於疑似不當對待嬰兒部分，陳智昌指出，市府會發函請王女陳述意見，並召開專案審查會議，如違法行為屬實，將依兒少法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1130409