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新店溪魚群疑缺氧暴斃 雙北聯合清除逾14公噸

2024/4/11 17:34
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）橫跨雙北的新店溪近日魚群暴斃，新北環保局今天表示，採樣水質顯示無急毒性反應，初判因氣候不穩及夜間缺氧造成魚群死亡。雙北已聯合清除14公噸餘死魚，預估本週可清完。

環保局發布新聞表示，據報，7日起新店溪陸續出現魚群暴斃，赴現場檢測水質，水色正常且快篩無急毒性反應，但溶氧值偏低；於河床較深地方仍發現有活魚，沿線巡查也沒發現異常排放廢水。

環保局說，諮詢嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿表示，依魚體照片判斷，魚眼濁白，魚鰓粉紅，且該處發現死魚，死亡時口部微張，死亡魚隻體型偏大。研判魚隻死亡時間為水體溶氧量較低的清晨。

環保局說，河川死魚最常見因素包括，水環境溫度急遽變化、連日下雨或無雨、水中污染濃度高，及夜間微生物耗氧反應等。

環保局說，依據氣象資料顯示，1日至4日都屬高溫，因水中有機物質經高溫快速分解，使得水體缺乏溶氧，造成魚類缺氧死亡。

環保局說，雙北已經啟動應變機制，新北市水利局高灘處及台北市水利處，連續多天派遣人力及船隻清理，聯合清除約14.03公噸死魚。部分河段受漲退潮影響，增加打撈作業難度，預估本週應可清理完成。（編輯：方沛清）1130411

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