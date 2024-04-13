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國2增設中路交流道 桃市府：總工程經費約17.76億

2024/4/13 13:17
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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市交通局今天表示，市府規劃增設國道2號中路交流道，可行性研究報告於9日獲行政院核定，後續將新增西入西出匝道，緩解南桃園及大湳交流道上下匝道的交通壅塞狀況。

交通局發布新聞稿表示，桃園市政府規劃於國際路與國道2號交岔口增設中路交流道，後續將利用中路車站整體開發計畫區段徵收取得連絡道土地，新增國道2號西入西出匝道，緩解國道2號南桃園及大湳交流道上下匝道的交通壅塞狀況。

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交通局指出，「國道2號增設中路交流道」是桃園及八德地區的重大交通建設，配合台鐵中路車站周邊地區整體開發計畫區段徵收的推動，市府提前於區段徵收範圍內規劃中路交流道，增加國道進出市區的交通節點，有利於民眾快速轉換國道交通系統。

交通局長張新福說，藉由中路車站整體開發計畫配置的3車道環場道路系統作為連絡道，於國道2號北側增設國2往機場方向出入口匝道（西入西出）。計畫方案總工程經費為新台幣17.76億元，其中交流道連絡道用地透過區段徵收取得，由市府負擔用地及拆遷補償費約4.25億元，至於工程費約13.51億元則由交通部國道公路建設管理基金全額負擔。（編輯：李錫璋）1130413

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