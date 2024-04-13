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南投草鞋墩雅舍辦「竹好市」 體驗竹子多元用途

2024/4/13 16:23
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投草鞋墩雅舍13日至14日、20日至21日舉行「竹好市」市集，有竹花器插花體驗、竹製品趣味遊戲、發送竹食器等，並設置竹裝置作品，提供遊客豐富體驗。

迎接2024年竹博覽會暨世界竹論壇，農業部林業及自然保育署南投分署13日至14日、20日至21日在草屯鎮歷史建築草鞋墩雅舍舉辦「竹好市」，有竹藝品、咖啡、茶、米食等農產，活動期間免費發送竹食器，還有竹裝置作品「竹亂編牆」及「竹構涼亭」供欣賞。

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竹好市今天開幕，南投分署發布新聞稿表示，草鞋墩雅舍約1942年創建，基地上包含台中山林事務所草屯支所、主任宿舍、職員宿舍、倉庫等，是完整的林務工作站與周邊宿舍群，草鞋墩雅舍就是草屯支所員工宿舍，見證草屯林業發展史，現由南投分署管理。

南投分署表示，這是草鞋墩雅舍公告為歷史建築後首場活動，邀台大實驗林管理處、南投縣政府、欣林竹藝社、竹籟文創公司、元泰竹藝社、南投縣竹生活文化促進協會等竹藝單位，讓民眾了解孟宗竹、桂竹等台灣竹子與生活的連結。（編輯：郭諭儒）1130413

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