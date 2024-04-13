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劉銘傳隧道台灣葉鼻蝠進入繁殖期 鳥會籲勿干擾

2024/4/13 20:29（4/13 20:57 更新）
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（中央社記者沈如峰基隆13日電）基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」洞內有10多隻的台灣葉鼻蝠將進入繁殖期，基隆鳥會今天呼籲遊客不要過度干擾。基隆市文化局已禁止使用閃光燈、喧嘩，若參觀人數過多採總量管制。

「劉銘傳隧道」是台灣第1條現代化鐵路隧道，也是全台僅存清朝時期的鐵路遺址，因隧道內排水不良且有部分坍方，民國98年起封閉，文化局於108年針對古蹟本體展開修復，去年接續光環境及入口意象型塑計畫，終於在去年底重新開放參觀。

基隆鳥會理事長沈錦豐今天指出，去年8月他就觀察到隧道內有正在哺乳的台灣葉鼻蝠，母子緊抱一起吊掛著，今年又有同樣情況，生產期應該就是最近。

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沈錦豐說，「台灣葉鼻蝠」是台灣特有亞種蝙蝠，4至6月是牠的生殖期，7至9月為育幼期，雖然是相對較能忍耐輕微干擾的物種，但既然隧道已經開放，要嚴格禁止燈光照射並盡量遠觀不要在下方停留，並控管參訪的人數避免干擾，讓「劉銘傳隧道」成為牠可以永續繁殖的地方。

基隆市文化局表示，已禁止參觀者使用閃光燈、喧嘩，若參觀人數過多會採總量管制，保護豐富生態。（編輯：郭諭儒）1130413

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