補助冷氣電費、維護費 高市加碼納入高中職、特教

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）天氣逐漸炎熱，高雄市各級學校陸續開啟冷氣，教育局長謝文斌今天表示，高雄市除了對學校冷氣電費、維護費等補助，更加碼將市立高中職、特教學校納入補助範圍，提供師生舒適就學環境。

謝文斌今天到高雄特殊教育學校巡訪班級師生教學互動情形，同時實地了解學校使用冷氣設備情況。

謝文斌說，今年除了配合中央訂定補助國中、小學校、補校冷氣電費及維護費外，市府還加碼將24所市立高中職及4所特殊教育學校納入補助範圍，增加新台幣2000餘萬元經費由教育局協助支應。

謝文斌並表示，高中職已有相關設備使用的學生收費辦法，市府補助高中職冷氣電費、維護費降低家長的負擔，另外補助特殊教育學校，照顧特教學生。

謝文斌還說，市府去年也協助各級學校汰換已達年限的老舊冷氣，總計汰換600餘台，同時加裝EMS設備納入能源管理系統，未來教育局也將逐年進行學校教學空間、行政服務空間的老舊冷氣汰換。

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高雄特殊教育學校校長陸奕身表示，高雄特殊教育學校成立於民國71年，也是全市第一所特殊教育學校，目前學校所有班級教室、專科教室與導師辦公室、行政辦公室都已裝設冷氣，也完成建置能源管理系統，大幅降低學校電費等支出。

教育局新聞稿指出，高雄市今年補助冷氣電費、維護費均已陸續撥至各級學校，學校如遇室內溫度超過攝氏28度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等時機，即可開啟冷氣。（編輯：謝雅竹）1130415