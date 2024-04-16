高市議會4/21辦母親節活動 邀媽媽看戲、送御守

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市議會今年母親節舉辦藝文活動，邀媽媽們欣賞明華園戲劇表演；議長康裕成今天也公布活動當天要送給媽媽們的「健康富裕」小扇御守禮物，盼透過小圓扇給予祝福，也幫媽媽清涼解熱。

高雄市議會今天舉行記者會宣布21日將舉辦「揪阿母來看戲」母親節活動，康裕成也在會中公布活動當天要送給媽媽的禮物，是「健康富裕」的小扇御守。

高雄市議會今年母親節活動在衛武營榕園廣場舉行，康裕成說，議會多次會勘場地、巡視草地狀況，希望給民眾優質觀戲享受，讓更多市民加入這場藝術盛宴，並感謝玉皇宮及明華園戲劇總團共襄盛舉，一起讓高雄市的母親「心花開」。

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玉皇宮感謝議會精心策畫母親節活動，讓玉皇宮可藉此向全天下媽媽表達感恩與祝福；明華園則說明，「賣藝王家」戲劇將由第一丑角陳勝在、戲劇小生孫翠鳳和當家花旦鄭雅升率60名演員共同演出。

康裕成也公布活動當天要送給媽媽的小禮物「小扇御守」，色彩粉嫩、攜帶方便且實用。康裕成說，盼透過這支小圓扇，除了幫媽媽清涼解熱，也給予祝福。小圓扇將於活動當天限量發送，歡迎市民4月21日晚上7時一起來看戲。（編輯：黃世雅）1130416