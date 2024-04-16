馬祖藍眼淚爆發 縣府增船運降低旅客不便

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（中央社記者潘欣彤連江16日電）馬祖近日藍眼淚爆發，但大霧導致機場連日關場。連江縣交通旅遊局為解決旺季旅客由於大霧滯留，今年起實施機動海上輸運機制，希望降低對旅客造成「來馬祖，送關島」的不便。

交通局航運管理科長張萬生告訴中央社記者，每年4月到6月為藍眼淚旺季，但春季大霧易造成機場關場，旅客滯留馬祖，影響後續行程，降低回訪意願。

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張萬生表示，今年啟動機動海上運輸機制，只要馬祖地區滯留達一定人數就加開南北之星馬祖南竿往返台北港航線，單程約3小時，加上4月到6月每週五台馬之星南竿往基隆夜航航班及固定行駛的新台馬輪，民眾由於機場關場的滯留時間從過去難以預測，大降為原則1天內，但仍需視海象與疏運狀況而定。

追淚達人周小馬說，上週末起南竿介壽與清水、北竿坂里等多處海域，海水中出現紅色赤潮，代表有機會看到大量藍眼淚，而近日馬祖各地「淚況」十分良好，光害少的地方，肉眼有機會看到海水閃出點點藍光，但藍眼淚爆發多數伴隨大霧，建議旅客可搭船造訪馬祖。（編輯：李明宗）1130416