高雄某國中2師衝突 代課老師拿獎盃毆人遭解聘

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄某國中2名男老師在16日下午3時許，因教學理念不同發生紛爭，協調過程中，50歲黃姓代課老師竟拿獎盃毆打60歲周姓代理教師；市府教育局表示，已解聘主動出手黃男。

鳳山分局今天發布新聞稿表示，16日獲報某國中外聘代課老師黃男與另名代理周姓教師因教學理念不同引發紛爭，2人在校內調解過程發生口角，黃男拿起獎盃毆打周男，造成周男左手受傷，周男已提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

教育局透過新聞稿指出，收到學校校安通報後已介入調查，並立即請學校解聘出手的代課教師，教育局將督導學校移送「教師評審委員會」程序處理；此師如涉及暴力行為，最重處以終止聘約及終身不得聘任為兼任、代課及代理教師進行懲處。

據了解，目前周男已請假至其聘期結束，不會再進入校園。教育局指出，會深入了解2名老師在學校相處狀況，若類似糾紛已是累犯，會追究相關失職人員責任，絕不寬貸；目前也已請其他教師先行代課，維護學生受教權益。

教育局進一步說明，2人在校內辦公室調解過程中引發口角，代課黃男心生不滿，持獎盃追打60歲周姓代理教師，2人發生肢體衝突後，黃男持續以球棒威嚇，使對方心生恐懼；校方在衝突發生後立即進行校安通報，並同時報警處理。

教育局表示，2名教師行為做了最差示範，除了出手代課教師立即解聘外，也請校方審慎評估是否聘用這名代理教師。

教育局也責成學校，聘任代理、代課教師必須嚴格把關，建構健康友善職場環境；校園是學生安心上課成長場域，絕不允許任何暴力事件發生。（編輯：陳仁華）1130418