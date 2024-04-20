花蓮天王星大樓遺失物 僅歸還30件

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮市天王星大樓因強震傾倒拆除，工程人員拆除過程清出約90件民眾物品交由警方列冊，其中以相冊、金飾及電子產品居多，因難以確認所有人，目前僅歸還30件。

天王星大樓為9層樓建物，共有70多戶，3日強震發生住戶趕忙逃生，大樓傾倒後，經評估有倒塌危險須立即拆除，當下拉起封鎖線，禁止住戶進屋收拾。

大樓拆除過程，在現場及國福土資場設置2處「拾得物收集站」，工程人員判斷有價值、紀念性或仍可使用的物品，交由警方登錄、列冊、拍照及封存，住戶也可先登記想尋找的物品。

花蓮警分局偵查隊指出，迄今共有累積91件拾得物，以相冊、皮夾、現金、金飾及電腦等居多，可辨識所有人的物件，都已主動通知住戶領回，已發還約30件。

花蓮警分局偵查隊指出，現金、金飾等難以辨認，難度較高，若住戶可明確說明，金飾用什麼包裝、有什麼特徵等，供警方確認，可加快確認流程。

警方說，有住戶找尋電腦，雖無法開機辨認，考量硬碟仍有救回可能，雖外觀受損仍有保留，有發還1件電腦，是以貼在外殼的貼紙確認。

拆除工作已經完成，土資場仍在持續清理，警方說，尋獲遺失物數量還會增加，估計約2個月內都可能增加，等到全數確認及列冊後，會辦理公開招領會，讓住戶到警局認領。

花蓮警分局指出，民眾若想找回遺失物，每天上午8時至晚間8時可至花蓮警分局偵查隊洽詢，或撥打03-8322079詢問，花蓮警分局官網也設有「0403地震專案拾得物招領專區」可查詢。（編輯：謝雅竹）1130420