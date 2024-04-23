新北1到3月走失寵物百件 動保處籲植晶片預防

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市政府動保處表示，根據統計，新北市今年1月至3月動物走失案件就達100件，預防毛寶貝走失最簡單有效的辦法就是植入晶片。

動保處今天發布新聞稿指出，4月23日是美國一年一度的「全國走失狗狗警覺日」，由伊利諾與威斯康辛2州的尋狗團體於2014年共同發起，呼籲飼主提高警覺，避免動物走失。

動保處表示，為預防毛寶貝走失有黃金5方法，包含出門必須使用牽繩或外出籠、做好喚回訓練、配戴狂犬病疫苗注射頸牌等走失後可聯繫用品、良好的社會化訓練減少毛寶貝對汽機車及陌生人等的過度反應，防止跑走，最後且最簡單有效的方式就是植入寵物晶片。

動保處表示，一旦毛寶貝走失，只要被熱心民眾帶到附近的動物醫院或動物之家掃描晶片，就能依照晶片內的資訊與飼主取得聯繫，成功與家人重聚。

動保處也提醒飼主，若未依規定為犬隻辦理寵物登記及植入晶片者，依據動物保護法規定，可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。為毛寶貝植入晶片不僅是守法的行為，也是對毛寶貝的愛和責任。（編輯：李錫璋）1130423