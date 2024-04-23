屏科實中動土3年後完工 盼科技人才根留屏東

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）國立屏科實驗高中校舍新建工程今天動土，預計3年後完工，學校今年8月開學，校舍興建期間，國高中部在大仁科大、國小部則在凌雲國小上課，期待讓科技人才留在屏東。

因應高鐵延伸屏東規劃高鐵特定區，其中設置屏東科學園區並設立國立屏科實中，也是屏東縣第一所國立實驗中學，斥資新台幣19.33億元，規劃幼兒園、雙語部、國小部、國中部、高中部，合計52班，招收學生1573人，招生作業進行中，8月將正式成立。新校舍今天動土典禮，預計民國116年完工，國科會主委吳政忠、屏東縣長周春米等人均到場參加。

吳政忠表示，最多土地及豐富水源資源就在屏東，屏東科學園區有太空衛星產業、智慧農醫、綠色材料及其他新興產業，相當具有潛力，除屏東實驗中學外，周邊學區也要緊密連結，唯有攜手共同的合作，屏東發展才能更加完整。

「南部科學園區S科技廊帶，屏東拼起最後一塊拼圖。」周春米表示，目前南部科學園區整體產值已超越竹科，屏東將成為其中一員，未來勢必吸引相關人才進駐，因此實驗中學的設置更顯重要。新建校舍施工期間，國中、高中部先落腳於大仁科技大學上課，小學部則借用凌雲國小校區上課。

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周春米指出，為提供屏東科學園區及在地學子優質學習環境，同步爭取屏科實中校園南側及北側道路拓寬工程，感謝行政院、內政部支持，核定校園北側1-1號道路，從原有12米道路拓寬為18米；校園南側2-1、2-13號道路闢建為20米，總工程費近4億元，未來完工後可讓學子們出入更加安全。

縣府提及，屏東科學園區招商正如火如荼進行中，目前已有2家廠商進駐，而周春米3月也率領團隊前往美國華盛頓參加太空展，不僅是屏科向太空產業招手的第一步，也象徵屏東邁向新的里程碑。（編輯：謝雅竹）1130423