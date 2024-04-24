議員指飼料疑造成貓低血鉀 新北市抽檢產品送驗

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市議員戴瑋姍今天表示，有特定品牌貓飼料疑似會導致貓咪低血鉀，累積案例已達數十起，新北應修法保障動物食安。新北市長侯友宜指出，動保處已配合中央抽驗送驗。

新北市議會今天進行市長施政報告，戴瑋姍質詢時表示，有特定品牌貓飼料疑似會導致貓咪低血鉀，其中1家業者登記在新北市，要求新北市府應積極查處，並研議修訂「新北市動物保護自治條例」，納入寵物食品的管理稽查，以保障動物食安。

侯友宜答詢指出，新北市動保處已配合中央進行稽查，農業部對此事件有專案統籌，新北市已配合就相關產品採樣送交中央畜產會，另將責成新北市農業局研議是否修訂「新北市動物保護自治條例」，強化對動物食安的保障。

動保處對此發布新聞稿表示，寵物貓疑因食用某品牌貓咪飼料造成低血鉀死亡，經查民眾所質疑業者有2家，其中，A公司設立於台北市但新北設有辦公室，B公司設立於新北市。

動保處指出，已主動派員前往涉案寵物食品公司抽驗所有產品，2間涉案寵物食品公司飼料製造皆委由南部同一間代工廠，已要求業者自主預防性下架商品，並抽檢產品送驗。

抽檢檢測項目，動保處表示，包含病原微生物、黃麴毒素、農藥、重金屬、保存劑及抗氧化劑及三聚氰胺化學成分；另檢驗鈣、磷、鈉、鎂、鉀等微量元素含量，後續檢驗結果也將交由農業部繼續追查南部代工廠。（編輯：戴光育）1130424