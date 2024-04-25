台中小4生路上拾獲20萬 母送警局助失主尋回

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（中央社記者蘇木春台中25日電）就讀國小4年的宋姓男童，日前在放學返家途中，拾獲裝有現金新台幣20萬餘元的包包，經宋母送至台中霧峰警分局，使遺失的趙男不須賠償工作損失，讓他對母子的義舉相當感激。

台中市警察局霧峰分局今天表示，內新派出所警員王銓福19日下午5時多在警局值班時，見賴姓婦人拿著1個裝有20萬餘元現金的包包到派出所，指就讀明德中學附設雙語小學4年級的宋姓兒子，於放學返家途中，在台中市南區明德街82巷與合作街口拾獲。

賴婦說，她得知此事後馬上拿到派出所報案，擔心失主一定很著急地四處尋找，請警方協助歸還失主。

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警方立即調閱拾獲地點周遭的監視器查找，並對沿線的派出所逐一詢問是否有民眾報案遺失物品，經半小時後，失主趙姓男子致電派出所詢問，經警方逐一比對確認包包遺失的地址、日期、時間、款式、顏色和金額等資訊後，確認趙男是失主，便請他至警局清點簽收。

趙男向警方表示，遺失的金錢是他在加油站工作，推銷公司的產品所賺得的辛苦錢，因自己一時疏忽而遺失，當下非常擔心和緊張，幸社會上還有拾金不昧的人，讓他不用賠償損失和做白工，並當場開心地致電賴婦，與拾得的國小生表達感謝之意，也感謝警方協助。（編輯：黃世雅）1130425