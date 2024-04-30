林業保育署國土綠網小學堂 以教育訓練精進保育

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）林業保育署南投分署今天辦「國土綠網小學堂」教育訓練，透過實際工程點位讓學員操作國土生態綠網藍圖，再到種瓜坑溪了解野溪重現自然樣貌過程，盼學員執行生態保育更精進。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，去年起辦理「國土綠網小學堂」教育訓練，介紹國土綠網發展困境及改善、南投分署區域綠網推動現況等課程，帶領學員認識「國土生態綠網藍圖」、介紹未來應用方向。

南投林業分署今天上午課程延續去年介紹，透過實際工程點位讓學員操作查詢國土生態綠網藍圖，及說明當工程位置落在保育軸帶或綠網分區應注意事項及可採取的保育措施，下午課程則到種瓜坑溪復育現地。

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南投林業分署指出，種瓜坑溪周邊過去是高聳水泥護岸及遍布河床固床工，經各機關與居民努力，重現自然野溪樣貌；由國立中興大學生命科學系教授許秋容等專家向學員介紹構思、採取的生態措施等，讓河溪整治兼顧防災與生態，達到人與自然共好。

南投分署轄內分布6條溪流、丘陵、海岸，民國107年起積極推動國土綠網保育，修補台灣淺山平原破碎棲地，透過跨域合作，在生活、生產、生態間尋找平衡，分署表示，教育訓練讓學員了解南投分署區域生態綠網推動現況，並操作圖臺了解執行業務工具，及後續對策以減少生態衝擊，有利生態保育作為更細緻。（編輯：郭諭儒）1130430