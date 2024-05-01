依監察院糾正改善 蔣萬安：京華城案絕不再發生

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案，因以自創項目取得20%容積獎勵，遭監察院糾正。台北市長蔣萬安今天說，都發局已提出精進方案，未來絕不再有這類案子發生。

台北市政府都市計畫委員會因同意以自創的「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」給予京華城改建案20%容積獎勵，遭監察院糾正。

台北市都發局長王玉芬昨天提出改善作為，未來不再受理土地權利關係人自行擬定或變更細部計畫涉及新增容積獎勵項目的案件；京華城案形同空前絕後。

蔣萬安今天出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕三獻大典前被媒體堵訪問及京華城案，他說，都發局已經提出精進方案，以後都市計畫委員會將以通案審理原則，全數回到都市計畫及相關法規處理，「絕對不再有這樣的案子再度發生」。

此外，北投士林科技園區設定地上權招商案爆出疑似會議紀錄造假的案外案，國民黨台北市議員游淑慧昨天指出，名列訪談會議的元大人壽代表發聲明，強調當天與市府官員討論內容並未涉及北士科相關議題。

蔣萬安今天表示，北士科案已送政風處調查，一切就由政風處調查真相、釐清事實後，再清楚對外界說明。（編輯：蕭博文）1130501