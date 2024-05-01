「鼓往津來」 旗津輪渡站空間活化引進地方創生

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）為活化旗津輪渡站空間，高雄市交通局「鼓往津來」地方創生計畫，推動輪渡站空間蛻變活化成地方創生基地，引進在地店家進駐，提供嶄新搭船環境並培養地方產業發展。

旗津輪渡站為進出旗津主要門戶，居民日常生活及假日觀光人潮多搭乘渡輪往返旗津、鼓山，依交通局數據，每年搭旗鼓航線渡輪乘客接近700萬人。高雄市交通局今天新聞稿表示，獲國發會核定補助「鼓往津來－鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，委外經營團隊今天起正式營運，旗津輪渡站空間蛻變活化成地方創生基地。

交通局運輸監理科表示，這項地方創生計畫以輪渡站為創生事業發展空間，串聯區內資源整合，提供空間整體使用，深化旗津地方價值、培養地方產業發展。

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除完成輪渡站外觀整體檢視、內部空間活化與重新配置，以及重置指標系統等，提升旅客識別場域便利性，優化輪渡站機能性。另外，透過委外經營業者與在地團隊永續經營，提供旗津地區文史知識及觀光資訊等複合式空間，帶動在地創生事業量能，提供多樣化功能與服務。

交通局說，委外經營團隊以銜接地方創生為目標，串聯在地社群，共同推廣旗津地方歷史與文化旅遊，帶動港區整體交通及觀光資源，打造旗津輪渡站成為更友善、舒適兼美觀優質環境。（編輯：孫承武）1130501